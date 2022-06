Matrimoni fasulli per ottenere la cittadinanza: nei guai 5 persone a Ravenna

Cinque persone di origine romena e kosovara sono finite nei guai con la giustizia per l’organizzazione di nozze di facciata per consentire a cittadini extracomunitari di ottenere i documenti per risiedere legalmente sul territorio italiano.

A capo del sodalizio criminale pare ci fosse un kosovaro (suoi concittadini erano anche i “mariti”), per il quale la giustizia procederà a parte, mentre le altre persone coinvolte hanno patteggiato pene tra gli 8 mesi e i 2 anni.

La notizia è riportata da Il Resto del Carlino in edicola oggi.

Tra il 2016 e il 2018 sarebbero stati celebrati nelle stanze di Palazzo Merlato di Ravenna tre matrimoni fasulli, traendo in inganno anche gli assessori che hanno celebrato il rito, totalmente all’oscuro dell’operazione truffaldina.