Incendio in collina su Monte Romano: diverse squadre impegnate

Vigili del Fuoco e Polizia locale in azione su Monte Romano nei pressi di San Martino in Gattara per domare un pericoloso incendio. Diverse squadre sono impegnate nello spegnimento dell’incendio nato da diverse sterpaglie e per evitare l’allargamento delle fiamme ai boschi circostanti. Squadre in azione da Faenza, Marradi, Ravenna e Lugo. Si sta attendendo anche un Canadair dalla Liguria.