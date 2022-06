Incendio in un’azienda di rifiuti alle Bassette di Ravenna, è già stato domato

Un incendio si è sprigionato nella prima serata di oggi 20 giugno – fra le 20 e le 20.30 – all’azienda Ciclat alle Bassette di Ravenna, in un capannone dove vengono stoccati rifiuti. Denso fumo e un odore acre – sospinti dal vento – hanno invaso una parte della città, fino a Marina di Ravenna. Sui social molti cittadini si sono chiesti cosa stesse succedendo e si sono mostrati preoccupati.

Sul luogo sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio in poco tempo. Dai primi rilievi non risultano feriti né intossicati. Non sono chiare le origini dell’incendio.

Sempre alla Ciclat un incendio si era sviluppato anche nell’estate del 2019, esattamente il 31 agosto, nel tardo pomeriggio.