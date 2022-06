Anteprima della Festa della Cozza. Al Ristorante Velico di Marina di Ravenna la cena di apertura con lo chef Alessandro Ferrini

È ormai tutto pronto per la Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna che quest’anno si svolge in presenza il 24, 25 e 26 giugno, a Marina di Ravenna, in Molo Dalmazia e all’ex Mercato del Pesce, nel periodo clou della raccolta dei mitili, che crescono spontaneamente in mare aperto – grossi, genuini e gustosi – alla base delle piattaforme in Adriatico.

La festa ha lo scopo di valorizzare a fini economici, turistici, gastronomici e ambientali questo prodotto identitario del nostro mare, con la collaborazione delle cooperative dei cozzari e dei 60 ristoranti del territorio – dai Lidi di Ravenna a Ravenna città – che inseriscono quest’anno le Cozze Selvagge di Marina di Ravenna nei loro menù. Anche la grande distribuzione e diverse pescherie aderiscono al progetto, con l’impegno di promuovere sui loro banchi del pescato le Cozze Selvagge di Marina di Ravenna.

La manifestazione è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna e vede il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, e ancora Ulisse e la Pro Loco di Marina di Ravenna. L’iniziativa viene realizzata anche grazie ai contributi nell’ambito del IX accordo di collaborazione tra Eni e Comune di Ravenna.

Il centro della manifestazione nella tre giorni della festa è rappresentato dall’area del bacino pescherecci – fra Molo Dalmazia e l’ex Mercato del Pesce – a Marina di Ravenna dove si terranno incontri e show cooking e dove alcuni stand proporranno al pubblico le Cozze Selvagge. Gli stand saranno gestiti da:

AGEOP e Associazione Ristoratori Ravennati,

Amarissimo Cala Celeste,

Circolo Aurora Osteria & Cultura,

Ristorante del Mercato Coperto Ravenna.

Inoltre la Festa della Cozza si celebra anche in circa 60 ristoranti del territorio che hanno aderito alla manifestazione dove è possibile scegliere dal menù le Cozze Selvagge di Marina e sui banchi del pescato che propongono ai clienti il gustoso mitile.

Consulta l’elenco dei ristoranti e dei banchi sul sito: lacozzadiravenna.it

L’ANTEPRIMA: LA CENA INAUGURALE GIOVEDÌ 23 GIUGNO AL RISTORANTE VELICO

La Festa della Cozza avrà un’anteprima giovedì 23 giugno alle ore 20,30 al Ristorante Velico di Marina di Ravenna con la cena di apertura organizzata in collaborazione con Slow Food Ravenna, con la Cozza Selvaggia proposta dallo chef Alessandro Ferrini.

Questo il menù della serata:

Pancotto, crema di parmigiano, cozze marinate al pomodoro fermentato e finocchietto selvatico / in abbinamento: Ravenna IGT Famoso 2021 di Tenuta l’Uccellina

Paccheri ripieni di cozze, fave e ricotta gratinata al forno / in abbinamento: Dutia Romagna Albana DOCG 2021 Az. Branchini

Filetto di Aguglia Imperiale, riso basmati e gazpacho di ciliegie / in abbinamento: Santa Lusa Romagna Albana Docg 2017 in magnum Az. Ancarani

Caprino cioccolato e amarene / in abbinamento: Domus Aurea Romagna Albana DOCG Passito di Ferrucci

La prenotazione è obbligatoria al 350 5199860 / il vino sarà servito senza limiti di consumo, acqua e caffè compresi / Prezzo 60 euro a persona