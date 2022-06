“I colleghi di Grisú pompieri in turno libero” donano a “Soli a quattro zampe”

Domani 22 giugno una rappresentanza del gruppo “I colleghi di Grisú pompieri in turno libero” effettuerà una donazione di alimenti presso il gattile dell’associazione zoofila “Soli a quattro zampe” in via Trieste a Ravenna. Lo scopo è di contribuire al sostentamento dei piccoli ospiti e rendere un utile supporto ai generosi volontari operanti presso la struttura.