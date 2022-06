Incidente per un biker ravennate su un sentiero in Campigna. 69enne sbatte contro un albero

Nella mattinata di lunedì 20 giungo il 118 e il Soccorso Alpino stazione Monte Falco sono stati attivati per un intervento di soccorso in località Campigna (Santa Sofia). L’allarme è stato lanciato da un gruppo di ciclisti per un brutto incidente avvenuto ad un compagno durante la discesa da percorso sul sentiero.

Il gruppo, che stava svolgendo un’escursione sul sentiero CAI 289, ha chiamato il 118 a seguito di una rovinosa caduta del compagno. L’uomo di 69 anni e residente a Ravenna sarebbe caduto probabilmente a seguito della perdita di controllo della MTB ed ha sbattuto contro un albero e procurandosi un probabile frattura alla gamba.

Si sono subito mobilitate le squadre del 118, Soccorso Alpino e Carabinieri Forestali per prestare soccorso all’uomo che è stato immobilizzato dal personale del 118 e trasportato all’ambulanza dai tecnici del Soccorso Alpino con una lunga calata portantina.