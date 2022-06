Spaccio. Arrestato pusher a Ravenna: aveva in casa numerose dosi di cocaina, hashish e marijuana

Gli uomini della squadra mobile della Questura di Ravenna hanno arrestato ieri, lunedì 20 giugno, per motivi di spaccio un uomo, classe ’92, di cittadinanza albanese ma abitante a Ravenna, incensurato, in regola con il permesso di soggiorno.

All’interno della sua abitazione sono stati trovati 33 gr. di cocaina, 100 gr. di hashish e 11 gr. di marijuana, oltre a 2mila euro in contanti, due bilance elettroniche di precisione e varie sostanze da taglio.

Il tutto era già stato suddiviso in dosi per lo spaccio.

L’arresto si inserisce in una più vasta operazione di contrasto ai reati predatori portata avanti in questi giorni dalla squadra mobile, che hanno portato all’arresto e alla denuncia di altri connazionali dell’uomo arrestato ieri.

Stamattina si è svolto il processo per direttissima, in base al quale è stato chiesto il rinvio per i termini a difesa da parte del difensore dell’imputato e sono stati disposti gli arresti domiciliari a suo carico, oltre al sequestro conservativo dei 2mila euro.