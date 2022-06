Ancora irrisolto il caso dell’omicidio di Pier Paolo Minguzzi: assolti i tre imputati per cui la pubblica accusa aveva chiesto l’ergastolo

L’omicidio di Pier Paolo Minguzzi resta un cold case, un caso irrisolto. E forse lo resterà ancora a lungo. La famiglia non otterrà giustizia. Si è infatti concluso oggi 22 giugno con un’assoluzione con formula piena il processo in primo grado per l’omicidio del giovane carabiniere di Alfonsine sequestrato nella notte del 21 aprile 1987 mentre rincasava, strangolato e gettato nel Po di Volano con una grata appesa al corpo. Dall’aula di Corte d’Assise del Tribunale di Ravenna sono usciti innocenti i tre imputati per cui la pubblica accusa aveva chiesto tre ergastoli. Si tratta di due ex carabinieri all’epoca dei fatti in servizio alla caserma di Alfonsine – cioè Orazio Tasca, oggi 57 anni, originario di Gela e residente a Pavia, e Angelo Del Dotto, 58 anni, di Palmiano (in provincia di Ascoli Piceno) – e dell’idraulico del paese, il 66enne Alfredo Tarroni. In passato i tre imputati erano stati condannati, con pene già espiate, per la tentata estorsione a un altro imprenditore ortofrutticolo di Alfonsine.

Pier Paolo Minguzzi figlio di imprenditori del settore ortofrutticolo di Alfonsine fu sequestrato a scopo di estorsione per 300 milioni di lire. La Corte di Ravenna non ha ritenuto che i tre imputati fossero collegati anche a questo tentativo di estorsione finito in tragedia, come invece aveva sostenuto l’accusa, chiedendo appunto il massimo della pena.