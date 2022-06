Cielo velato con nubi alte nella mattinata di oggi, mercoledì 22 giugno, in provincia di Ravenna. Al pomeriggio, secondo i dati del meteo regionale di Arpae Emilia Romagna, la nuvolosità tenderà ad aumentare: sulla costa è prevista nuvolosità variabile, nuvoloso in pianura e sereno o poco nuvoloso sui rilievi collinari.

Il mare, da poco mosso in mattinata, tenderà ad aumentare il moto ondoso durante il pomeriggio, per diventare calmo in serata sotto costa e mosso al largo.

Le temperature massime si manterranno piuttosto elevate: si va dai 36° della pianura, ai 35° della costa, fino al 34° dei rilievi (7-9° in più rispetto a quanto rilevato nel decennio precedente).