Paura a Faenza, per un incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi, 22 giugno, in un casa in via Zama. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con numerosi mezzi da Faenza, Lugo e Forlì.

Inizialmente si temeva che vi fossero più feriti ed erano state richieste diverse ambulanze, oltre all’automedica e all’elimedica. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme sono state domate. Sul posto la Polizia di Stato per gli accertamenti sull’origine dell’incendio.

Foto 3 di 4







Il bilancio dei feriti è di un uomo trasportato al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità, per gravi ustioni.