Nuova stagione e nuova gestione al bagno Controvento di Marina Romea

A Marina Romea ha inaugurato lo stabilimento balneare Controvento, gestito dai giovani fratelli Ruffilli: Filippo (31 anni) e Giacomo (24 anni).

In questa intima realtà balneare si può trovare il comfort della spiaggia e la proposta di ristorazione è totalmente incentrata sulla tradizione romagnola, con apertura tutti i giorni a pranzo, mentre il venerdì e il sabato anche la sera.

Giacomo, dopo varie stagioni in cucina come aiuto cuoco, gestisce assieme allo chef Luca Cicognani la cucina, in particolare la griglia, la friggitrice, il pesce fresco e i dolci, tutti fatti in casa; mentre Filippo coordina la spiaggia e la sala.

“A novembre avevamo già formato lo staff così da prepararlo per l’inizio della stagione ed ora, vista la mole di lavoro sempre in aumento, stiamo valutando di ampliarlo. – così racconta Filippo – Siamo molto soddisfatti dell’andamento della stagione per il momento!”.

Confesercenti è felice di sostenere l’attività di Filippo e Giacomo Ruffilli: nella foto, i due proprietari sono insieme a Riccardo Santoni, funzionario area mare dell’associazione.