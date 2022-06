Provincia unica di Romagna. Camere di Commercio rispondono alla proposta di Michele de Pascale: il gruppo di lavoro si può fare

In questi giorni è aperto e vivace il dibattito sulla provincia unica di Romagna. E le Camere di Commercio delle tre province romagnole – anche se non unificate – rispondono con una breve nota comune alla sollecitazione in questo senso arrivata dal Presidente della Provincia e Sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

“Rispondiamo volentieri alla proposta avanzata pubblicamente dal Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia, Michele de Pascale, di attivare un gruppo di lavoro, anche con il mondo economico, che, con la dovuta cautela, approfondisca e valuti tutti gli aspetti, i vantaggi e le criticità, che la scelta di una provincia unica Romagna potrebbe comportare. Citando de Pascale, anche le Camere di commercio romagnole, seppur non accorpate, collaborano da tempo con programmi e progetti condivisi e sono disponibili a contribuire, con unità di intenti, per l’individuazione ed il raggiungimento delle soluzioni migliori per lo sviluppo e il benessere dei nostri territori.” Così la nota secca, firmata da Carlo Battistini – Presidente Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e da Giorgio Guberti – Commissario straordinario Camera di commercio di Ravenna.