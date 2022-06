Ravenna, nuovo autovelox attivato in via Dismano

Dalla scorsa settimana è diventato fisso il secondo autovelox installato nell’ultimo anno in via Dismano, che a maggio funzionava solo in modo sperimentale. La notizia è riportata oggi, 22 giugno, su Il Resto del Carlino. Il dispositivo, infatti, fino a giovedì scorso rilevava solo la velocità dei veicoli senza elevare sanzioni, prova fatta per testare le caratteristiche della strumentazione.

Il limite di velocità è stato fissato a 70 km/h, poco prima dell’abitato di Osteria venendo da Ravenna in direzione Cesena. La scelta di posizionare un secondo autovelox scaturisce dall’elevata incidentalità su quel tratto di strada, non lontano dall’incrocio con via Lunga. Lo scorso anno, ad agosto, infatti, sempre sul Dismano a Borgo Faina venne installato il primo autovelox nel senso di marcia opposta. Nell’abitato di Osteria è presente anche un ’box’ per la velocità.