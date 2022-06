Brutto incidente attorno all’una, nella notte tra ieri, martedì 21 e oggi, mercoledì 22 giugno a Marina di Ravenna, all’altezza della rotonda dei Pinaroli. Una coppia di ragazzi a bordo di uno scooter, probabilmente di ritorno da una serata trascorsa nei lidi, ha impattato contro un mini van, finendo rovinosamente a terra.

Da una prima sommaria ricostruzione il motoveicolo proveniva da Punta Marina e viaggiava in direzione Ravenna quando, giunto alla Rotonda dei Pinaroli, ha impattato contro il van già in rotonda che veniva da Ravenna per andare verso il traghetto di Marina di Ravenna.

Foto 3 di 5









Il conducente della moto è un ragazzo del 2005 e il passeggero è un coetaneo, classe 2006. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena (uno in elicottero e uno in ambulanza). Codice 2 di media gravità per entrambi.

Via Trieste è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, affidati agli agenti della Polizia Locale di Ravenna.