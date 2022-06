X anniversario del gemellaggio di pallavolo fra Pgs Robur, Choisy Le Roi, Hennigsdorf

È in partenza per la Francia un gruppo della PGS ROBUR di Lugo, in collaborazione con la POLISPORTIVA ASD MURIALDO, che parteciperà al torneo di pallavolo nella città gemella di Choisy le Roi. È l’occasione per celebrare il decimo anniversario di questo scambio sportivo/culturale che solo il Covid è riuscito ad ostacolare.

L’iniziativa sportiva dei gemellaggi nacque nel 1994 dalla ferrea volontà di Paola Bassi e Coletta Giovanni in collaborazione con l’Associazione Gemellaggi Adriano Guerrini. Dal 2012 il gemellaggio si svolge a rotazione annuale con un triangolare tra Italia, Francia e Germania che partecipa con la squadra di Hennigsdorf, gemellata con la squadra francese di Choisy le Roi.

Una ventina i romagnoli partecipanti alla missione d’oltralpe : Paola Bassi, Virginia Rotondo, Noemi Baravelli, Federico Focaccia, Chiara Penso, Victoria Coppi Pieri, Giulia d’Ischia, Sara Del Giudice, Hoara Minardi, Riccardo Corelli, Marco Pini, Tommaso Marzola, Pierluigi Baravelli, Stefano Dorati, Matteo Focaccia, Rebecca Ciantia, Alaila Kurtaj, Anna Labini, Giada Selvaggio, Giorgia Linari, Matteo Pasini, Alberto Pezzi, Antonio Corapi.