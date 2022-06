Faenza: gara ciclistica nella zona di Reda, le modifiche alla viabilità

In occasione della competizione ciclistica 1° G.P. CAFFE’ VALENTI E CIRCOLO CSI in programma domenica 26 giugno nella zona di Reda, dalle 6 alle 12, divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli in via Birandola (tratto compreso tra via Reda e piazza Don Milani), in piazza Don Milani e in via Caroli; dalle 8 alle 12, divieto di transito in via Birandola nel tratto tra via Reda e piazza Don Milani.