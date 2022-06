Unione: nuove azioni per l’agroalimentare della Bassa Romagna. A Bagnara di Romagna incontro con Andrea Segrè

È in programma mercoledì 29 giugno alle 17.30 nella sala consiliare della Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna l’evento che porterà a conclusione il percorso dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna come partner del progetto europeo Food corridors, finanziato dal programma Urbact III.

«Costruire un sistema alimentare sostenibile e innovativo in Bassa Romagna» è il titolo del convegno che metterà al centro contributi e riflessioni sul tema dell’agroalimentare locale e non solo; in apertura, ampio spazio sarà dedicato al progetto stesso: le attività svolte nell’ambito di Food corridors dal 2020 a oggi, le strategie e gli strumenti che ne sono scaturiti nonché le azioni pianificate per il futuro del settore, con la partecipazione tra gli altri del partner Romagna Tech.

Numerosi gli interventi previsti, tenuti da relatori del calibro di Andrea Segrè (Università di Bologna), che discuterà dell’insostenibilità dello spreco alimentare. Il convegno sarà arricchito dall’esperienza extra-regionale della Piana del cibo di Lucca, rappresentata dal presidente Giorgio Dalsasso. La parola passerà poi alla Regione Emilia-Romagna con la partecipazione di Marco Foschini, manager del Clust-ER Agrifood, che presenterà il percorso universitario del progetto FoodER. Il potenziale dei fondi e dei finanziamenti europei per l’agroalimentare sarà infine al centro dell’intervento di Erblin Berisha (Khora Lab – Politecnico di Torino).

Presente all’evento anche una rassegna di libri e pubblicazioni a tema, curata dalla Libreria Alfabeta di Lugo.

L’evento è aperto al pubblico su registrazione, entro martedì 28 giugno, al link https://www.eventbrite.it/e/366845533867.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Europa del Settore Governance e comunicazione, sviluppo e progetti strategici dell’Ucbr; per ulteriori informazioni scrivere a europa@unione.labassaromagna.it.