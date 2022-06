Il 29 giugno apre Tecnomat a Fornace Zarattini: la viabilità tornerà alla normalità con alcuni cambiamenti

Mercoledì 29 giugno a Fornace Zarattini è prevista l’apertura del primo Tecnomat (ex Bricoman) della provincia di Ravenna. Con l’apertura del centro dovrebbe tornare alla normalità la viabilità su via Faentina, che in questi mesi è stata rallentata e resa più difficile per via della deviazione realizzata per l’operatività del cantiere. Non mancheranno le novità, perché si sta completando una rotatoria per favorire l’ingresso al centro e lo scorrimento del traffico, nel piazzale d’ingresso al Tecnomat.

Il centro avrà un’area espositiva di 5mila metri quadrati più altri 4mila dedicati a materiali edili (per un totale quindi di 9 mila mq), con oltre 25 mila prodotti tecnici professionali delle migliori marche a prezzi da ingrosso per la costruzione, la ristrutturazione e la finitura della casa. I reparti sono quelli di idraulica, elettricità, edilizia, falegnameria, sanitari, piastrelle, ferramenta, utensileria e vernici.

L’azienda fa parte di Adeo, gruppo che ha base in Francia, al primo posto in Europa e terzo al mondo nel mercato dell’habitat e del fai da te, con marchi come Leroy Merlin, Bricocenter, Weldom e Kbane. Il centro Tecnomat di Ravenna dovrebbe occupare circa 120 persone.