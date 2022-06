In merito all’incendio di Sant’Antonio, il Comune di Ravenna comunica che è stato circoscritto dai Vigili del fuoco. Si informa che la viabilità è stata ripristinata, non sussistendo più la necessità di isolare la zona in via precauzionale. In merito all’incendio di Santo Stefano, si informa che al momento risulta praticamente spento e si ribadisce che non si è ritenuto di dover provvedere alla chiusura di strade. Foto 3 di 6









Un vasto incendio e pericoloso incendio si è sprigionato in un campo di grano a ridosso di case nella campagna di Sant’Antonio nel pomeriggio di oggi 26 giugno.

Sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna si segnala l’incendio ha devastato campo che costeggia via del Metano a Sant’Antonio. Stanno già intervenendo i Vigili del fuoco e per precauzione è stata disposta la chiusura di via del Metano dall’incrocio con via San’Alberto, direzione Sant’Antonio, e di via Canalazzo, dal sottopasso del semaforo verso sant’Antonio.

Pattuglie della Polizia locale si trovano in questi due punti e una dei carabinieri anche in via Guiccioli per tenere la zona sotto controllo pur essendo l’incendio circoscritto. Un secondo incendio si è verificato a Santo Stefano e i Vigili del fuoco stanno intervenendo. Qualora necessario saranno forniti aggiornamenti.