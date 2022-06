Un veliero a 5 alberi entra in porto a Marina di Ravenna suscitanto l’ammirazione dei bagnanti

Una grande nave, un veliero a 5 alberi, è entrato in porto oggi a Marina di Ravenna suscitando l’ammirazione e la curiosità dei bagnanti. Qualcuno ha pensato si trattasse addirittura dell’Amerigo Vespucci. Ma ricordiamo che la bellissima nave scuola della Marina Italiana ha 3 alberi, non 5. Al momento non siamo stati in grado di risalire al nome e alla bandiera issata sul pennone dell’imbarcazione. Potrebbe trattarsi della Star Clippers, veliero destinato alle crociere, che vediamo nella foto sotto.