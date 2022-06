Leo Cavalli e il bilancio della Darsena del Sale Cervia: i primi 180 giorni di un progetto fluido, “un melting pot di culture e di saperi al sapore dei cinque sensi”

Leopoldo Cavalli ha lo sguardo lungo del visionario: mentre illustra il bilancio dei primi 180 giorni di Darsena del Sale (17 concerti, 21 artisti, 15 dinner show, due Live Show stand Up comedy con oltre 100 persone impiegate tutti i mesi e una decina di partner ufficiali coinvolti) già pensa ai progetti futuri, che per i prossimi 12 anni moltiplicheranno l’offerta di questa struttura unica, trasformata in pochi mesi in una agora’ della cultura.

“Dopo l’abbandono di decenni, ora c’è vita” afferma con orgoglio l’imprenditore bolognese, amministratore delegato del marchio di lusso Visionnaire e titolare della Fonoprint. I riscontri sono lusinghieri: oltre 100 articoli pubblicati in Italia e all’estero che tessono le lodi di questa Cattedrale del Sale, così bella e unica da essere stata selezionata tra i finalisti del premio internazionale di architettura ‘Architezer A+Awards 2022, Architecture + Water Category’’. Un riconoscimento molto importante per lo straordinario intervento di riqualificazione firmato dall’architetto De Carlo oltre 30 anni fa, poi abbandonato, ed ora ritornato a nuova vita grazie a questo progetto da 10 milioni di euro, esempio virtuoso di sinergia tra pubblico (Comune, Regione, Unione Europea) e privato, con Leo Cavalli che rischia in prima persona per fare rinascere un luogo di cui si è innamorato a prima vista.

‘‘Mettere al centro il benessere dell’individuo e della sua sfera emozionale, che è la missione delle nostre attività, viene particolarmente bene in un posto come questo’’, sottolinea Cavalli. Le luci (ben 4.900 e tutte azionate da remoto), i suoni (con attrezzature permanenti per eventi e concerti), il cibo (con un percorso nutrizionale sempre più personalizzato) e i trattamenti per la cura del corpo (in arrivo una macchina per la crioterapia), tutta l’offerta è studiata per valorizzare la bellezza e il benessere fisico e psichico.

“Se fossimo in grado di misurarle, anche la paura e l’ansia avrebbero un costo in bilancio. Quanto valgono invece lo stare bene, la felicità?” si chiede Leo Cavalli, che non si sottrae comunque alla logica dei numeri. “Per il pareggio della gestione, servono 4,5-5 milioni di euro l’anno. Siamo lontani da questo obiettivo, ma è normale, è un investimento sulla bellezza e ci vuole tempo per mettere a punto la macchina”. Tra i costi, risaltano i 35 mila euro al mese di elettricità e i 200 mila euro per i dipendenti, tutti in regola con anticipo di tredicesima, quattordicesima e TFR in busta paga, più un’assicurazione sanitaria privata.

“Vogliamo essere un’azienda benefit a tutti i livelli” spiega l’imprenditore che, sollecitato da Ravennanotizie sulla difficoltà denunciate da molti suoi colleghi a trovare manodopera giovanile, non si sottrae: “Il reddito di cittadinanza è nato con un buon intento, ma deve essere migliorato perché può diventare un’arma a doppio taglio, un alibi per non lavorare o per lavorare in un modo sleale, cioè in nero. Un modo quindi squallido perché vuol dire rubare risorse”. Più che sui giovani, Cavalli punta il dito sui datori di lavoro spregiudicati, che non rispettano norme ed evadono il fisco. “Credo sia necessaria un’operazione verità perché quello che denunciano è ridicolo rispetto a quello che realizzano”, afferma Cavalli, raccontando la telefonata ricevuta alcuni mesi fa dalla sua associazione che gli segnalava i costi altissimi delle sue buste paga rispetto a quelle pagate dagli altri imprenditori del settore. “Costi altissimi? Sono gli altri che non li dichiarano”, è il suo commento.

Nella conferenza stampa, tenuta con l’assessore comunale Michela Brunelli, la dirigente del Comune Maria Pia Pagliarusco e l’architetto Fabrizio Fontana, Leo Cavalli ha illustrato anche i progetti per l’area esterna: a giorni dovrebbe arrivare l’autorizzazione per la riqualificazione dei giardini di Sant’Antonio, la Torretta e la piccola Darsena. L’area recuperata, con una esplosione di piante e sedute informali, diventerà anche una grande palestra all’aperto, uno spazio di ginnastica funzionale. L’anno prossimo arriveranno poi casette galleggianti per trattamenti di SPA sull’acqua. Al tempo stesso, continuerà l’attenzione verso il territorio, con il quale – ha riconosciuto Michela Brunelli – c’è stato fin dall’inizio “una modalità di ascolto e di dialogo”. E sono tante le proposte che arrivano dal Comune per iniziative culturali, anche molto identitarie.

Proseguirà inoltre l’impegno sul volontariato sociale di Darsena del Sale, dopo l’iniziativa benefica che ha permesso di raccogliere 27 mila euro per Auxilia Onlus. “Stiamo lavorando ad un progetto di cucina popolare contro gli sprechi alimentari”, annuncia Cavalli che ai suoi dipendenti paga 5 giorni di stipendio per fare volontariato in una associazione a loro scelta, purché cervese. “Tutto scorre tutto si trasforma. Mi piace utilizzare questa frase di Eraclito per definire quello che per noi è Darsena: un progetto fluido in continuo divenire, un melting pot di culture e di saperi al sapore dei cinque sensi”, è la sua conclusione.