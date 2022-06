Ancora un incendio nel ravennate: fiamme in un campo in zona Mirabilandia

In questi giorni in cui l’allarme siccità e elevato, si è sviluppato un altro incendio nel ravennate, nell’area di Mirabilandia, tra l’aeroporto e la statale Adriatica in zona Fosso Ghiaia.

Oggi pomeriggio i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un campo di grano, dove si erano sviluppate le fiamme, poi spente grazie al supporto di diverse squadre e svariati litri di liquido.