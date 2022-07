Cerimonia di commemorazione di San Basilide, Patrono del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla Casa Circondariale di Ravenna

Giovedì 30 giugno, nella Cappella della Casa Circondariale di Ravenna, si è svolta la cerimonia di commemorazione di San Basilide, Patrono del Corpo di Polizia Penitenziaria alla presenza del Prefetto Dott. Castrese De Rosa, del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia-Romagna e Marche Dott.ssa Gloria Manzelli e di tutte le massime istituzioni e associazioni del territorio.

L’Istituto penitenziario ravennate è stato individuato come unica sede dal Provveditorato Regionale di Bologna per le Regioni Emilia-Romagna e Marche per la ricorrenza di San Basilide. Hanno

partecipato, infatti, Direttori e Comandanti di Reparto degli Istituti di entrambe le Regioni. La cerimonia religiosa è stata celebrata da Don Alberto Brunelli, Vicario Generale presso la Diocesi di Ravenna

e Cervia e dal Cappellano di questa Casa Circondariale Don Sergio Peano con l’animazione canora del Coro

della Parrocchia del SS. Redentore.

La Dott.ssa Manzelli si è complimentata per la vicinanza istituzionale e l’abbraccio della città a questo Istituto, esprimendo sentimenti di viva gratitudine. Sono state rivolte, altresì, dallo stesso Provveditore parole di grande apprezzamento e compiacimento al Direttore, al Comandante di Reparto D.A Stefano Cesari e a tutto il Personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Ravenna nonché ai Direttori e ai Comandanti di Reparto delle Regioni Emilia Romagna e Marche presenti, per l’attività svolta e per il costante professionale impegno profuso ancor più in questo difficile momento storico.