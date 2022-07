Consiglio comunale di Lugo del 30 giugno: le delibere approvate e le mozioni discusse

Nella seduta di giovedì 30 giugno il Consiglio comunale di Lugo ha approvato la delibera di adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e del programma biennale degli acquisti e forniture del biennio 2022-2023 con 17 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto/Lolli) e 5 astenuti (Lega Romagna – Salvini Premier, Gruppo Misto/Solaroli). La votazione sull’immediata eseguibilità ha registrato 16 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto/Lolli) e 5 astenuti (Lega Romagna – Salvini Premier, Gruppo Misto/Solaroli).

La sostituzione di Gianmarco Rossato nel Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con Stefano Scardovi è stata approvata con votazione nominativa segreta su 22 consiglieri presenti con 16 voti favorevoli e 6 schede bianche. L’immediata eseguibilità con votazione palese è stata approvata con 21 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Lega Romagna – Salvini Premier, Movimento 5Stelle, Gruppo Misto/Lolli) e 1 astenuto (Gruppo Misto/Solaroli).

Nello spazio dedicato alle comunicazioni il consigliere Marchiani (M5S) ha parlato della riorganizzazione della cardiologia nell’ospedale di Lugo annunciando un’interrogazione firmata da tutti i gruppi di minoranza, il consigliere Rossato (Pd) ha parlato dell’installazione LuOgo, l’assessore Tarozzi ha fornito alcune comunicazioni sulla Tari, la consigliera Bravi (Per la Buona Politica) ha annunciato l’invio in commissione di una mozione all’ordine del giorno in accordo con gli altri gruppi, il consigliere Lolli ha avvisato che per motivi familiari si sarebbe assentato ed era necessario nominare un nuovo scrutatore, il consigliere Solaroli ha chiesto che la mozione approvata all’unanimità sulla raccolta dei pannoloni venga applicata e ha chiesto chiarimenti sull’uso delle mascherine nella seduta che sono stati forniti dal Segretario generale.

Successivamente sono state affrontate le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni. La mozione presentata dal consigliere Davide Solaroli (Gruppo Misto) sull’istituzione del Garante dei diritti degli anziani del Comune di Lugo è stata respinta con 11 voti contrari (Pd, Insieme per Lugo), 2 favorevoli (Gruppo Misto/Solaroli, Movimento 5Stelle) e 4 astenuti (Lega Romagna – Salvini Premier). La mozione presentata dal consigliere Davide Solaroli (Gruppo Misto) sugli attraversamenti pedonali è stata approvata all’unanimità.

La seduta è visibile integralmente a questo link https://www.youtube.com/watch?v=MC4q37-ZcxM,