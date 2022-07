Giornata Enpa contro l’abbandono: all’infermeria felina di Bizzuno tanti, troppi cuccioli in attesa di adozione

Sabato 2 e domenica 3 luglio torna la Giornata Nazionale Enpa contro l’abbandono. Per questa occasione, i volontari allestiranno un banchetto informativo all’infermeria felina di Bizzuno dalle 15 alle 17.30 sia nella giornata di sabato che domenica.

Si potranno conoscere tanti cuccioli in attesa di adozione e coccolare i tanti (troppi) gatti incidentati in terapia.

“Il bilancio dei primi 6 mesi è ancora drammatico – spiega Marianna Gianstefani volontaria Enpa – sono più di 410 gli ingressi dal primo di gennaio, tra gatti bisognosi di cure, gatti di colonia da sterilizzare in attesa del ripristino del punto sterilizzazione a Bizzuno e tanti cuccioli orfani ritrovati sul territorio dell’Unione”.

“Ancora una volta la fotografia di questo periodo è chiara – aggiunge -: ci sono persone che non hanno capito la fondamentale importanza della sterilizzazione, tantissimi i gatti interi con abitudini domestiche lasciati liberi di vagare sul territorio. Gatti che finiscono per contrarre patologie mortali, gatte che partoriscono in luoghi non sicuri mettendo a rischio la loro stessa esistenza e quella dei cuccioli e gatti vittime di incidenti stradali. Cuccioli abbandonati ovunque, nei cassonetti, nelle scatole, nelle zone industriali, addirittura lasciati davanti ad abitazioni o, peggio ancora, lanciati dentro ad abitazioni. Cuccioli di pochi giorni separati dalle madri e nutriti a pane e acqua a testimonianza dell’ignoranza sulla materia. Un cucciolo dipende in tutto e per tutto dalla madre nelle prime settimane di vita, ha bisogno di calore, di un’alimentazione adeguata, di stimoli per espellere feci e urine, separarlo dalla mamma significa condannarlo a morte. Tante le persone che si limitano a lasciare cibo in zone di campagna senza preoccuparsi di sterilizzare, per loro è sufficiente nutrirli per poi ritrovarsi con il problema evitabile e incontrollabile di centinaia di gatti in pochi anni. Prendersi cura dei gatti sul territorio e aiutarli, significa anche fare sopralluoghi di controllo, posizionare gabbie trappola per la cattura e sterilizzarli”.

“I volontari saranno a disposizione per informazioni sulle convenzioni stipulate dalla sezione per sterilizzare i gatti nel territorio dell’Unione – conclude -. Con poche decine di euro si salvano vite e si impedisce molta sofferenza. Frasi come ‘Ho voluto far partorire la gatta per la prima cucciolata’, ‘Ho dei cuccioli ma non riesco a farli adottare’, ‘è arrivata nel mio cortile gravida ma non è la mia’, sono tutte scuse che ascoltiamo da troppo tempo! Se queste persone non sono in grado di capire che abbiamo di fronte esseri senzienti che vanno tutelati e protetti, allora che dirottino sui peluche che non richiedono grosse attenzioni”.