L’ultimo saluto del sindaco Medri a Francesca Corsini, ex commerciante della “Cervia vecchia”

“Un altro pezzo della Cervia vecchia se ne va”. Con la tristezza nel cuore, il sindaco di Cervia, Massimo Medri, dà l’annuncio della scomparsa di Francesca Corsini, ex commerciante di Piazza Pisacane.

“Insieme ad altri esercenti ha contribuito ad animare e caratterizzare il nostro centro storico – aggiunge il sindaco nel suo saluto -. Restano numerosi ricordi in tutti coloro che hanno vissuto e apprezzato la vita di quella che in città è conosciuta come piazza delle erbe. Le mie più sentite condoglianze ai famigliari e a ho le ha voluto bene”.