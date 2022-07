“Grazie a tutti coloro che ieri sera si sono uniti in quest’ennesimo saluto a Fausto. Sul palco e tra il pubblico. Grazie di cuore.” Così su Facebook il Gresini Racing Team. Ieri sera venerdì 1 luglio, in Piazza Nenni Faenza ha salutato il suo pilota con ‘Parlami di Fausto’, una serata dedicata a Fausto Gresini organizzata dal Comune di Faenza con l’agenzia di promozione turistica IF. L’evento, condotto da Sergio Sgrilli, autore comico e musicista, si è dipanato tra ricordi, immagini e intermezzi musicali, con ospiti che hanno raccontato aneddoti, episodi e la storia di Gresini.

La serata ha ruotato attorno al libro recentemente pubblicato, ‘Fausto Gresini, storia di un sognatore’ di Marco Masetti, Enrico Borghi e Stefano Saragoni (Officine Editore – Modena).

Al termine dell’evento l’amministrazione comunale e il presidente di If hanno consegnato un riconoscimento a Nadia Padovani, moglie di Fausto e attuale Team Manager del Gresini Racing Team.