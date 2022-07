Scale “sospese” tra i piani e lampade “volanti”: ecco come saranno i nuovi uffici comunali di viale Berlinguer a Ravenna

Come preannunciato, da lunedì 4 luglio partiranno i traslochi degli uffici comunali situati nelle sedi di via Mura di Porta Serrata n. 9 e di piazzale Farini n. 21 nella nuova palazzina di viale Berlinguer n. 30. In attesa di poter frequentare come utenti quella struttura, ecco alcune foto diffuse dall’Amministrazione che illustrano gli interni e le atmosfere moderne e funzionali allestite.

Gli spazi risultano molto luminosi, per la presenza di grandi vetrate al piano terra e la prevalenza del colore bianco alle pareti, unito alla scelta del vetro per le balconate e del legno.

Decisamente caratteristiche, sia le scale, che sembrano aleggiare nell’aria, sospese tra un piano e l’altro, sia i punti luce dalla spiccata forma geometrica, che scendono dall’alto, quasi volassero.