Ravennate adescato on line. Ma all’appuntamento “hot” viene picchiato e derubato da due minorenni

Adescavano le “vittime” utilizzando un sito d’incontri per adulti. Per l’appuntamento veniva indicata una zona appartata nel territorio di Portomaggiore. Là i malcapitati venivano circuiti, picchiati e derubati da due soggetti a volto coperto, armati di coltello e bastone.

Nella trappola è finito anche un ravennate che ha presentato denuncia ai Carabinieri, dando così il via alle indagini che hanno portato due ordini di custodia cautelare, con permanenza in casa, a carico di due minorenni ritenuti i presunti autori delle rapine aggravate e delle lesioni.

I due giovani, inoltre, per garantirsi la fuga in sicurezza, rubavano alle vittime il cellulare per evitare che allertassero le forze dell’ordine.

Secondo i Carabinieri di Portomaggiore il numero delle persone fine nella trappola dei due minorenni è destinato ad aumentare, ed invitano chi avesse altre informazioni a presentare denuncia.