Il Sindaco di Cervia ha incontrato il Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri Pasqualino Insero, già Comandante della Stazione Carabinieri di Cervia, in occasione del trasferimento a Ravenna alla Sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Ravenna.

Il Sindaco ha espresso a Pasqualino Insero, a nome personale e della città, apprezzamento e gratitudine per l’encomiabile e profonda dedizione al lavoro e per l’onorato servizio prestato in tanti anni a Cervia.