Mercoledì 6 luglio il centro si trasforma in “Lugolandia”: le modifiche alla viabilità

Mercoledì 6 luglio sarà il primo dei mercoledì in cui il centro storico di Lugo si trasformerà in Lugolandia, una grande area giochi a cielo aperto. L’allestimento dei numerosi laboratori e delle tante attrazioni previste determinerà delle modifiche alla viabilità.

Dalle 17 del mercoledì alle 2 del giovedì divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di via Baracca. Dalle 18 del mercoledì alle 2 del giovedì divieto di sosta con rimozione coatta in largo Relencini, piazza Baracca ( da corso Matteotti a largo Relencini e il tratto verso via Manfredi), largo Calderoni, corso Garibaldi (su entrambi i lati dalle vie Sassoli/Biancoli a piazza Trisi), via Codazzi, piazza Trisi, piazza Cavour (su entrambi i lati), via f.lli Cortesi (tratto tra via Poveromini e via Baracca). Dalle 18.30 del mercoledì alle 2 del giovedì divieto di circolazione in largo Relencini, corso Matteotti (da via Pisacane a piazza Baracca), piazza Baracca, via Baracca, corso Garibaldi (dalle vie Sassoli/ Biancoli a piazza Trisi), via Codazzi, piazza Trisi, piazza Cavour, piazza Savonarola.

In via f.lli Cortesi divieto di circolazione, eccetto residenti; in via Compagnoni divieto di accesso nel tratto tra via Emaldi e corso Garibaldi (eccetto residenti, in uscita dovranno immettersi in via Emaldi); in via Emaldi (tratto tra via Compagnoni e piazza Trisi) accessibile per i soli residenti con inversione del senso di marcia.