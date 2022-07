Ennesima tragedia della strada questa mattina a Savio di Ravenna in viale dei Lombardi. Attorno alle 6, un giovane motociclista di appena 23 anni ha impattato contro un camion ed è stato violentemente sbalzato a terra.

Secondo le ricostruzioni sulla dinamica, il motociclo condotto dalla vittima percorreva viale dei Lombardi in direzione Lido di Classe. Il mezzo d’opera usciva invece da una proprietà privata posta sulla via, lungo il lato destro rispetto direzione di marcia del motociclo, e stava effettuando immissione in direzione Savio. L’urto ha interessato la parte laterale posteriore sinistra del mezzo d’opera, su cui è finito il corpo del motociclista. La moto, dopo scarrocciamento, ha urtato contro il cordolo del marciapiede ed è finita nel fossato opposto alla direzione di marcia percorsa.

Foto 2 di 2



I soccorritori del 118 sono intervenuti con ambulanza e auto con il medico a bordo, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al giovane.