La Chiesa di Faenza-Modigliana in lutto: è morto don Antonio Baldassari, parroco a San Biagio in Cosina

È morto nella giornata di mercoledì 6 luglio don Antonio Baldassari. Don Antonio Baldassari era nato a Pieve Cesato di Faenza il 10 settembre 1933 e venne ordinato presbitero il 14 luglio 1956. E’ stati vicerettore del Seminario e nel 1959 cerimoniere vescovile. Compì gli studi a Roma a Sant’Anselmo dove ottiene la licenza in Teologia liturgica come alunno dell’Istituto liturgico. Nel 1967 diviene parroco della parrocchia di San Biagio in Cosina.

Ha insegnato anche liturgia nel Seminario diocesano. Fino ad oggi è stato parroco di San Biagio in Cosina e amministratore parrocchiale dei SS. Apollinare e Mamante in Oriolo. Il 2 febbraio 2014 viene nominato canonico della Cattedrale di Faenza. E’ deceduto il 6 luglio 2022.

La santa Messa esequiale per don Antonio Baldassari sarà celebrata lunedì 11 luglio alle 9 alla chiesa di San Biagio in Cosina. La salma sarà esposta domenica 10 dalle 7,30 alle 18,30 presso l’ospedale civile di Faenza e alle ore 20 presso la chiesa di San Biagio, dove si reciterà il Rosario.