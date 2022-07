Il Prefetto ordina limitazioni a sciopero UGL per garantire “piena funzionalità del servizio di trasporto di Start Romagna in alcune fasce orarie”

Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha preso la decisione di precettare i dipendenti del bacino di Ravenna di Start Romagna aderenti a UGL che avevano indetto uno sciopero per sabato 9 luglio, ordinando che lo sciopero sia ridotto nella sua portata in modo da non arrecare danno al regolare svolgimento del grande evento Jova Beach Party che fra l’8 e 9 luglio vede convergere a Marina di Ravenna quasi 70 mila persone.

Il provvedimento del Prefetto – sentito il Sindaco di Ravenna e avvisato il Questore di Ravenna – ha decorrenza immediata, “stante l’urgenza derivante dal fatto che l’azione di protesta proclamata dall’organizzazione sindacale UGL FNA rischia di determinare un fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.”

Il Prefetto ordina la riduzione della durata dell’azione di sciopero nell’ambito di Ravenna affinché sia garantita “la piena funzionalità del servizio di trasporto svolto da Start Romagna SpA nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 00.00 alle ore 05.00 del 9 luglio 2022; dalle ore 14.oo alle ore 24.00 sempre del 9 luglio 2022.”

