Massa Lombarda agli Stati generali della bellezza, la prima assemblea nazionale degli assessori alla Cultura e Turismo

Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi accompagnato dall’assessora Elisa Fiori ha partecipato agli Stati generali della bellezza, la prima assemblea nazionale degli assessori alla Cultura e Turismo. È stata occasione di scambio di idee, proposte e buone pratiche tra sindaci, assessori e rappresentanti del mondo della cultura e del turismo. L’evento è stato organizzato a San Gimignano dalla Lega delle Autonomie locali italiane (ALI).

“Massa Lombarda ha avviato un importante percorso nelle politiche ambientali e culturali volte a valorizzare la bellezza del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi – Per favorire tale percorso abbiamo anche istituito l’assessorato alla gentilezza (delega assunta da Elisa Fiori) Oggi, in un contesto che ha permesso di socializzare le migliori pratiche in ambito culturale, innovativo, turistico da parte degli Enti Locali. Per far crescere l’Italia serve fare rete ed evitare di chiudersi dentro i propri confini. Ogni aspetto della socialità, dalla produzione di eventi culturali alla diffusione della pratica sportiva e dei corretti comportamenti civici, rappresenta riferimenti essenziali per determinare la bellezza di ogni comunità”.

A chiudere i lavori delle due giornate, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che è intervenuto parlando del turismo: “Il futuro del turismo? Si cercherà qualità ed esperienze autentiche e vere. I piccoli borghi e comuni italiani possono offrire qualcosa che nessun altro può offrire”.