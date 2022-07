Pescatori di frodo beccati nella valle Baiona fuggono ad alta velocità seminando il panico a Porto Corsini

Mercoledì, durante un servizio di controllo e repressione delle attività illecite di pesca all’interno della valle Baiona, una pattuglia della Polizia Provinciale di Ravenna ha sorpreso una coppia di pescatori mentre erano intenti alla raccolta di molluschi eduli in zona di acque non classificate dall’autorità competente per ragioni di igiene e sanità pubblica, utilizzando strumenti vietati per il loro forte impatto distruttivo sull’eco-sistema della valle.

I due pescatori di frodo infatti, utilizzando una potente turbo-soffiante costituita da un motore termico che pompa acqua ad alta pressione sul fondo della valle, asportando uno spesso strato melmoso e sabbioso di fondale, avevano raccolto approssimativamente 150 kg di vongole, producendo un rilevante danno ambientale in una parte di valle dove peraltro è tassativamente vietata la raccolta dei molluschi per ragioni di salute pubblica.

Dopo essere stati sorpresi e contattati dall’equipaggio della Polizia Provinciale i due pescatori abusivi hanno inscenato una rocambolesca fuga attraverso i canali e le basse della valle Baiona nel tentativo di sottrarsi alle legittime contestazioni della forza di polizia intervenuta.

Dopo avere abbandonato il pescato e i mezzi abusivi di pesca, i due hanno cercato di seminare la pattuglia della Polizia Provinciale con manovre pericolose ed evasive. La fuga condotta con violenza e spregiudicatezza nel palese tentativo di creare continue situazioni di pericolo agli inseguitori continuava poi sulle strade di Porto Corsini: i due pescatori abusivi infatti una volta approdati su un imbarcadero balzavano fuori dalla barca e proseguivano la loro fuga salendo dentro un furgone che li aspettava a bordo della valle.

Il furgone a bordo del quale erano saliti i due fuggitivi si era poi allontanato sgommando in direzione di Porto Corsini ma è stato intercettato da una pattuglia della Polizia Provinciale che immediatamente si è messa all’inseguimento della banda di delinquenti che, incuranti delle situazioni di pericolo da loro create, sfrecciavano a tutta velocità per le affollate strade del paese piene di gente durante il periodo estivo .

Il conducente del furgone, dopo avere seminato il panico per il centro abitato, resosi conto che ormai gli erano precluse tutte le vie di fuga, alla fine si è fermato. In tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, persone già note alle forze dell’ordine, per i reati inerenti l’attività di pesca abusiva in acque non consentite e con mezzi altamente distruttivi per l’habitat naturale e per i reati di resistenza e di violenza nei confronti di pubblico ufficiale.

Sono poi stati posti sotto sequestro otre che il pescato anche i mezzi per la raccolta, l’imbarcazione e il furgone utilizzato per la fuga.