Accordo in Prefettura a Ravenna fra sindacati dei trasporti (ma non Ugl) e Start Romagna

Le OO.SS. Territoriali di Ravenna di FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, USB L.P. e le Segreterie Regionali di Uil Trasporti e USB L.P. convocati in sede Prefettizia dal Prefetto di Ravenna De Rosa unitamente alla direzione di Start Romagna, dopo mesi di vani tentativi e il susseguirsi di stati di agitazione del personale hanno raggiunto un accordo che ha di fatto recepito le richieste avanzate dalle OOSS. Una delle principali criticità, che sembrava essere ignorata dalla direzione aziendale, finalmente sembra risolta: infatti entro il mese di luglio 2022, nonostante le note difficoltà di reclutamento comuni a tutto il territorio nazionale, l’organico degli autisti verrà integrato di 6 unità per poi arrivare a regime recuperando il turn over.

Per le OOSS è fondamentale il binomio assunzioni/turn-over del personale per il mantenimento della qualità/regolarità del servizio nel bacino di Ravenna ma vanno comunque trovate soluzioni, su area vasta, per l’adeguamento retributivo dei neoassunti essenziali per il raggiungimento di tale obbiettivo e per far sì che le/i lavoratrici/lavoratori rimangano in Azienda.

Il riconoscimento della validità degli accordi già sottoscritti è il primo passo verso corrette relazioni sindacali necessario al recupero della credibilità aziendale e la conseguente distensione del clima nel territorio. Start Romagna conviene con le OOSS sulla riapertura del tavolo tecnico di valutazione e verifica dei tempi di percorrenza di alcune linee del trasporto pubblico locale, mettendo a disposizione i dati in suo possesso, così da garantire la sicurezza/regolarità del viaggio.

Vengono sanate alcune vertenze, in atto, relative ai riposi compensativi del reparto traghetto in analogia di quanto fatto per l’anno 2020. Verrà assegnato un ulteriore addetto in supporto all’ufficio vestizione fino alla piena operatività della riorganizzazione della vestizione unificata, il che permetterà di risolvere le criticità emerse, già argomento di altri stati di agitazione.

La riduzione del numero delle disposizioni nella rotazione turni urbana permetterà una migliore conciliazione vita/lavoro del personale. Si dà applicazione a quanto convenuto il 12/10/2021 adeguando il concorso pasto dei turni extraurbani a € 7.50 corrispondendo gli arretrati già conguagliati con le competenze di giugno 2022. Le OOSS valutano positivamente quanto sottoscritto in sede Prefettizia, auspicando che si sia imboccata finalmente la strada che da tempo richiedono, dove la dialettica e le corrette relazioni industriali portino risultati a lavoratori, utenza e azienda.