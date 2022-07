Castel Bolognese, auto perde il controllo e finisce contro una coppia, grave una donna trascinata dal mezzo

Poco dopo le 3.30 di questa notte 9 luglio lungo la via Emilia Levante nel centro abitato di Castel Bolognese, una Opel Astra che viaggiava in direzione di Faenza e si trovava nei pressi del chiosco di frutta, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha sbandato verso sinistra uscendo dalla carreggiata e finendo in un fosso. Ma l’auto orami senza controllo da parte del guidatore ha continuato la sua corsa, ha centrato un muretto, è uscita dal fosso fin oltre l’ingresso del parcheggio del chiosco. Purtroppo fermi a lato del chiosco c’erano un uomo e una donna. La donna è stata centrata in pieno dalla vettura ed è stata trascinata dall’altra parte del parcheggio, dove poi ha terminato la sua corsa il veicolo. Immediati sono partiti i soccorsi che sono giunti sul posto con due ambulanze e l’auto medicalizzata. Constatata la gravità delle condizioni della donna è stato allertato l’elicottero che ha provveduto a trasportarla in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna.

Meno gravi le condizioni del marito che è stato trasportato in ospedale a Faenza. L’uomo al volante dell’auto, un giovane sui 35 anni, è rimasto praticamente illeso. I carabinieri lo hanno portato al comando di Castel Bolognese per accertamenti e per ricostruire la dinamica dell’incidente, oltre che per le verifiche sulle sue condizioni di idoneità alla guida.