Dal 15 luglio un’altra grande ondata di calore, con apice intorno al 20

Prepariamoci al peggio. Farà ancora molto caldo, non pioverà e la siccità ci farà soffrire per altri due mesi. Secondo il Data Center del Centro Europeo per le previsioni Meteorologiche a medio termine (ECMWF, con sede a Reading, Inghilterra, che ha trasferito la sua struttura di supercalcolo a Bologna) l’estate sarà torrida e secca. I modelli stagionali concordano per una stagione calda 2022 termicamente sopra la media in tutta Europa.

È un’estate più calda del normale. È una tendenza degli ultimi anni: praticamente ogni estate è più calda di quella che l’ha preceduta. Le previsioni dicono: maggio e giugno più caldi del normale, e luglio non andrà meglio, malgrado la pausa di questi giorni. Infatti, dal 15 luglio in poi è prevista una nuova ondata di caldo eccezionale, più forte delle precedenti, più forte ancora di quella che abbiamo avuto fino a due-tre giorni fa. L’apice sarà toccato intorno al 20 luglio con ondate di calore fino a 40 gradi sulla Valle Padana, a Firenze e a Roma, ma ancora di più al Sud. Anche agosto sarà più caldo del normale e di parecchio.

L’anticiclone africano dell’estate 2022 ha portato ovunque dai 7 ai 12 gradi oltre la norma e molte città hanno sperimentato almeno fino al 6 luglio valori di 38 gradi contro una media del periodo di 27-28 gradi. Questo trend continuerà fino a settembre, a quanto pare.