Anche la seconda giornata del Jova Beach Party, il sabato clou del grande evento sulla spiaggia di Marina di Ravenna, è stata un successo. Un gran successo, stando alle parole del Comandante della Polizia locale Andrea Giacomini: “È andata davvero molto bene: eravamo convinti che quello che avevamo progettato poteva funzionare, come aveva già dimostrato la prima serata, e ieri quel progetto oltretutto ha lavorato su un numero di spettatori importante, 35mila (quasi 10 mila in più di venerdì). Sono molto soddisfatto e sono orgoglioso del mio personale e dei miei collaboratori più stretti: hanno dimostrato grande professionalità, e per questo li voglio ringraziare. È stata un’esperienza straordinaria e incredibile, perché non capita tutti i giorni di gestire una viabilità ad eventi di questo tipo”.

“Noi – ci spiega Giacomini al telefono – siamo stati impegnati su tutti i fronti, e ovviamente quello della viabilità è stato quello più oneroso: abbiamo impiegato, soltanto per quel campo, 250 operatori di Polizia Locale, ma al contempo abbiamo assicurato tutti i servizi ordinari nella città di Ravenna e, nell’ambito dell’evento, ci siamo occupati anche di abusivismo commerciale, nella fattispecie venditori ambulanti di bevande in contenitori di vetro che potevano mettere in pericolo l’incolumità delle persone. È stato un lavoro mastodontico, ma ci tengo a dire che è andato davvero molto, molto bene: nonostante ieri sera ci fossero circa diecimila persone in più di venerdì, allo stesso orario della sera precedente avevamo già terminato le operazioni. Si è visto dunque come il piano di viabilità ideato fosse quello giusto, perché ha funzionato”.

Molto soddisfatto anche il Prefetto Castrese De Rosa, che ci racconta l’esperienza: “È andato tutto molto bene: nessun problema di viabilità o sicurezza, giusto una piccola scazzottata intorno alle 4 ma subito sedata. Dopo il successo di questa due giorni, posso dire che a Ravenna siamo pronti per ospitare qualsiasi grande evento: la nostra città ha tutte le carte in regola e il Jova Beach Party lo ha dimostrato. Devo dire che sono stati tutti eccezionali: voglio ringraziare Polizia, Finanza, Carabinieri, Polizia Locale – il piano viabilità è stato molto importante e molto ben riuscito – 118, volontari, Guardia Costiera – che ha presidiato anche il mare – bagnini… è stato fatto davvero un grande lavoro di squadra, ed è solo così che si possono organizzare e gestire grandi eventi come questi. Certo, c’è stato qualche piccolo dettaglio da limare, ma ci sta: un due per cento, per fare una stima, da sistemare, ma ne faremo tesoro per la prossima volta. Tutto questo verrà infatti analizzato nel briefing che faremo a riguardo nei prossimi giorni”.

“Ho sempre detto – avanza il Prefetto – che noi non siamo per vietare nulla: fin dal primo momento, quando ci hanno chiesto di organizzare questo evento, noi abbiamo detto ‘siamo pronti’, perché è facile dire di no, invece si può dire di sì, ma bisogna prepararsi e ci vuole un grande senso di responsabilità da parte di tutti, anche dei cittadini, che sono stati eccezionali. Tolleranti, un pubblico di giovani esemplare, si sono divertiti ma rispettosamente. Ho visto tante persone, giovani e meno giovani, partecipare al Jova Beach: tutti si volevano divertire, e noi abbiamo il dovere di far divertire la gente – in sicurezza e preparando le cose per bene – soprattutto in questo periodo di grande sofferenza. Mi ha commosso vedere tanta gente entusiasmarsi, ballare e seguire questo grande artista: vedere la spiaggia invasa da 35mila persone è stato davvero un grande spettacolo. La più grande soddisfazione per me sono stati i commenti di alcune persone venute da fuori Regione che mi hanno ringraziato per aver assistito all’evento in tranquillità, e non era una cosa facile ma mettere in atto: bene, questi complimenti io li rivolgo al Sindaco e a tutte le forze dell’ordine che con discrezione hanno vigilato sulla sicurezza e sulla buona riuscita della due giorni. Credo che Ravenna abbia dato una bella immagine di sé, ma su questo io non avevo dubbi”.

Contento anche il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che ci conferma: “La prossima settimana faremo un’analisi dati approfondita, ma a caldo sento già di affermare che è stato davvero un grandissimo successo e una grande soddisfazione. Gli aspetti della sicurezza sono andati tutti per il meglio, e ieri sera la viabilità è andata addirittura meglio della sera precedente pur avendo un’affluenza di pubblico maggiore. C’è stata giusto qualche minima criticità col traghetto: essendo stata nella serata di venerdì la soluzione migliore per molti, ed essendosi sparsa la voce di ciò, ieri sera sono stati venduti più del doppio dei biglietti, cosa che ha creato qualche rallentamento nel rientro vista la grande mole di persone da riportare indietro, ma tutto comunque nella norma”.

“In molti hanno poi seguito l’invito a non mettersi in marcia immediatamente dopo il concerto – avanza de Pascale – ma di fermarsi un po’ a riposare nei locali di Marina, avendo così meno problemi di chi invece si è subito rimesso in strada, ma in ogni caso per quanto riguarda la viabilità complessiva è filato tutto liscio. Ci ha dato grande soddisfazione anche vedere tutte le attività del centro che hanno lavorato molto, entusiasti dell’afflusso di clienti, per non parlare del grande lavoro corale delle forze dell’ordine: è stata una due giorni molto impegnativa ma anche molto gratificante”

Concetti che il Sindaco ha ribadito sui Social con un post che sprizza entusiasmo: “Il Jova Beach Party è stata una festa emozionante e straordinaria, ha portato sul nostro territorio un pubblico di quasi 70.000 persone in due giorni, che ha riempito di energia, allegria e divertimento sano Marina di Ravenna, nel totale rispetto della località. Grazie a tutti coloro che lavorando intensamente e con impegno hanno consentito lo svolgimento dell’evento in serenità, garantendo sicurezza e salute e assicurando servizi e viabilità efficienti. Grazie alle attività e ai locali di Marina di Ravenna, che hanno accolto con entusiasmo e professionalità i tanti partecipanti all’evento. Grazie al pubblico meraviglioso e pieno di energia del Jova Beach. E infine un grazie particolare ai quattro stabilimenti che hanno smontato tutto, ai marinai d’Italia e ai tanti cittadini e cittadine che in questi due giorni mi hanno fermato per le strade di Marina o dentro al concerto per dimostrarmi affetto e soddisfazione per aver accolto il Jova Beach. Sono un ragazzo fortunato!”

Anche lo stesso Jovanotti è risultato molto contento della due giorni ravennate: “Grazie!!!!! E’ stato bellissimo!!!! La festa più bella del modo, la festa del mondo!” ha scritto a caldo sui suoi social dopo ieri sera.