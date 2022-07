Ravenna, entra nei negozi per farsi cambiare 100 euro ma la banconota è falsa: attenzione alla truffa

Come segnalato su Ravenna SOS Chat – Aiutiamo le FFOO, riportando una segnalazione del gruppo Ravenna sos chat esercenti, ieri in Darsena un uomo entrava nei negozi chiedendo di cambiare una banconota da 100 euro – falsa – entrando ed uscendo poi molto velocemente con la scusa “di avere il bambino in macchina”

Attenzione alle truffe di questo tipo, che purtroppo non sono nuove ma già ben “rodate”.