Pino crollato in pieno centro a Milano Marittima: per miracolo nessun ferito nè danni alle cose

Nella prima serata di ieri, domenica 10 luglio, attorno alle 19, un pino della rotonda Don Minzoni a Milano Marittima è improvvisamente caduto, abbattendosi al suolo, fino a sfiorare con la chioma i caseggiati al di là della strada.

Per un puro caso l’evento non ha coinvolto persone, considerato che l’area è piuttosto frequentata per il passeggio dell’aperitivo a quell’ora del tardo pomeriggio. Fortunatamente non si sono registrati danni nemmeno ad auto parcheggiate o immobili: il pino è caduto a pochi passi dal ristorante Spadafino, ma senza colpirne le strutture.

La foto è tratta dal gruppo Sei di Cervia Se…