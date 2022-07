Ancora un incidente stradale, questa volta a Bagnacavallo, nella mattinata di oggi, lunedì 11 luglio, attorno alle 10.30. All’incrocio tra via Chiusa e via delle Regioni, nel pieno centro del paese, una Fiat Panda condotta da un uomo del 1943 ha impattato contro una moto BMW di grossa cilindrata, condotta da un 33enne.

Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, la Panda usciva da via delle Regioni e cercava di entrare nell’area del distributore di carburante IP, mentre la moto percorreva via Chiusa, da Bagnacavallo in direzione Lugo. Gli accertamenti del caso, per chiarire la dinamica del sinistro sono affidati alla Polizia Locale della Bassa Romagna.

Foto 3 di 5









Nell’impatto, ad avere la peggio è stato ovviamente il motociclista, trasportato con l’elimedica al Trauma Center dell’Ospedale Bufalini di Cesena con importanti traumi alle gambe ma non in pericolo di vita. Il personale del 118 è intervenuto anche con un’ambulanza, ma il conducente dell’auto non ha avuto bisogno di ricovero in pronto soccorso.