Fiom, Fiom, Uilm e RSU aziendale: “Ancora ritardi dell’Inps nell’erogazione della cassa integrazione ai dipendenti della Tozzi Sud e Tozzi Srl”

Fiom, Fiom, Uilm e la RSU Tozzi sud e Tozzi srl esprimono “rammarico per l’ennesimo ritardo che i lavoratori e le lavoratrici devono subire a causa di intoppi burocratici dell’Inps che, ad oggi, non ha pagato le mensilità della cassa integrazione di maggio e giugno 2022 e dicembre 2021. Già consapevoli che il lavoro è perso per sempre, pare che Inps abbia bloccato il pagamento delle casse integrazioni per la mancata attribuzione di un codice U8, A7…”

“In questa battaglia navale tra codici da assegnare, gli unici affondati sono i dipendenti che restano nuovamente in attesa dei pagamenti dopo aver già dovuto aspettare le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile che sono arrivate soltanto a giugno 2022. Una situazione intollerabile e paradossale che intendiamo rendere nota alle autorità cittadine e ai lavoratori” chiudono i sindacati.