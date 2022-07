Maxi truffa alla Petra (Gruppo PIR): imputati tutti condannati, provisionale di 3 milioni di euro

Si è chiuso ieri il processo per truffa ai danni della società ravennate Petra, del Gruppo PIR, coinvolta nel 2015 in un giro di finte attestazioni di pagamento per delle accise dovute – si parla di 7,5 milioni di euro – a seguito della vendita di carburante.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino e Corriere Romagna ed. Ravenna in edicola oggi, la società svizzero-maltese Maloa Ltd. avrebbe importato carburante dalla Slvoenia, poi stoccato nei depositi di Petra in attesa della vendita. Secondo la legge italiana, il pagamento delle accise scatta solo al momento della vendita e la società che stocca il prodotto è obbligata in solido con quella che ha usufruito dello stoccaggio al pagamento. La Maloa Ltd., assieme alla Partecipazioni Finance Group, avrebbe dunque fornito alla Petra documentazioni attestanti versamenti bancari mai eseguiti in realtà.

Tutti gli imputati sono stati condannati. Si tratta di Stefano Giuseppe Doninelli, Legale rappresentante della Maloa, condannato a 4 anni, come Lodovico Onetti, rappresentante fiscale dell’azienda. 5 anni e 6 mesi per Giampaolo Paraboschi, amministratore italiano della società, poi un anno e sei mesi a Giampaolo Petrillo della Partecipazioni Finance Group. È stata inoltre stabilita una provisionale di 3 milioni di euro, oltre al risarcimento danni, da quantificare in sede civile.