Alle 10,30 circa di questa mattina, sulla A14 all’altezza di Barbiano, un camion che procedeva verso Ravenna ha perso il controllo del mezzo e, sbandando per cause ancora al vaglio, ha sfondato il guard rail per piombare nello stradello sottostante, via Cà Vecchia, dove stava transitando un’auto.

Viva per un soffio la conducente della Fiat Punto, che il camion ha urtato miracolosamente solo sulla fiancata: sia lei che il conducente del camion sono subito stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice di media gravità all’Ospedale di Lugo. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco, la Polstrada da Ravenna e il personale di Anas.