Consiglio comunale di Ravenna approva ordine del giorno sul diritto di cittadinanza e quello sui legami culturali con Kiev

Nella seduta di ieri, 12 luglio, il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno “Ravenna e il diritto di cittadinanza”, presentato dai consiglieri Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa), Massimo Cameliani e Lorenzo Margotti (Pd), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle). L’ordine del giorno è stato approvato con la seguente votazione: 19 voti a favore (Pd, Lista de Pascale, Ravenna Coraggiosa, Partito repubblicano italiano, Movimento 5 Stelle) e 9 voti contrari (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Viva Ravenna, Lista per Ravenna, La Pigna).

Sono intervenuti: Alberto Ancarani (Forza Italia), Nicola Grandi (Viva Ravenna), Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier), Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa), Veronica Verlicchi (La Pigna), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Daniele Perini (Lista de Pascale), Renald Haxhibeku (Pd), Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle), il sindaco Michele de Pascale e Lorenzo Margotti (Pd).

Il documento impegna fra l’altro l’Amministrazione comunale “a presentare una proposta di modifica che inserisca il riferimento simbolico allo “Ius Soli” nello Statuto del Comune di Ravenna, allo scopo di promuovere l’eguaglianza e l’effettiva partecipazione (dei cittadini, ndr) senza distinzione di origine o provenienza; a rimarcare l’appartenenza alla comunità locale dei/delle minori nati/e in Italia da genitori stranieri, regolarmente soggiornanti o nati all’estero ma che hanno concluso almeno un ciclo scolastico o di formazione in Italia, attraverso il riconoscimento della “cittadinanza onoraria simbolica”; a istituire un apposito albo simbolico “Ravenna sono anche io” in cui possano esser iscritti/e i/le cittadini/e onorari/e aventi le caratteristiche sopra descritte; a considerare una valutazione del riconoscimento della cittadinanza onoraria simbolica e dell’iscrizione al registro appositamente ideato, valutando la possibile decadenza al compimento del 18anno di età e/o al raggiungimento dei requisiti necessari per richiedere la cittadinanza italiana; a istituire una cerimonia speciale nel giorno del 20 novembre di ogni anno, in concomitanza con la “GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”, quale atto simbolico, nell’auspicio di un’effettiva riforma del diritto di cittadinanza a livello nazionale. In questa stessa giornata si propone di istituire una “Festa della cittadinanza”. La giornata avrà come obiettivo di promuovere nelle scuole la riflessione sul tema in modo trasversale dedicando ore di didattica all’approfondimento e alla sensibilizzazione su cosa significhi essere cittadino, quali sono i diritti e quali i doveri; a continuare a prevedere, per tutti coloro i quali acquisiscono la cittadinanza italiana, una cerimonia pubblica dove il Sindaco, un Assessore o un Consigliere delegato, nel sottolineare il valore culturale e sociale dell’essere diventati legalmente cittadini italiani, recitando la formula di rito, consegnano la Costituzione Italiana, che potrebbe esser accompagnata dallo statuto del Comune di Ravenna…”

IL DOCUMENTO INTEGRALE APPROVATO Ravenna e il diritto di cittadinanza

Approvata la delibera “Ravenna e Kiev riallacciano il dialogo per la pace e la solidarietà nel linguaggio universale della cultura”

Nella seduta di ieri, 12 luglio, il Consiglio comunale ha approvato anche la delibera “Ravenna e Kiev riallacciano il dialogo per la pace e la solidarietà nel linguaggio universale della cultura”, presentata dai consiglieri Daniele Perini (Lista de Pascale) e Chiara Francesconi (Partito repubblicano italiano). La delibera è stata approvata con la seguente votazione: 22 voti favorevoli (Pd, Lista de Pascale, Ravenna Coraggiosa, Partito repubblicano italiano, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lista per Ravenna) e 8 astenuti (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, La Pigna e Viva Ravenna). I consiglieri hanno presentato la delibera sottolineando come Ravenna e Kiev siano due città accomunate da una storia basata sulla cultura. Con questa delibera si chiede di promuovere e sostenere ulteriori e future proposte di iniziative e scambi culturali tra le due città, verificando inoltre la possibilità di avviare con Kiev un procedimento per la sottoscrizione di un gemellaggio.

Sono intervenuti: Igor Bombardi (Pd) e Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). Il gruppo Pd si è detto favorevole a supportare questa delibera. Secondo il gruppo è necessario esprimere il proprio sostegno e la propria vicinanza alla popolazione ucraina. Il gruppo Lista per Ravenna ha espresso voto favorevole alla delibera, dichiarando di essere d’accordo con le iniziative che rafforzano i legami tra le due città.