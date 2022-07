Faenza: lavori al Ponte Rosso, le modifiche alla viabilità

Nell’ambito dei lavori di consolidamento del Ponte Rosso, nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 luglio sono in programma interventi di rifacimento del manto stradale. In relazione ai lavori è stata adottata un’ordinanza per le necessarie modifiche alla viabilità.

Sul Ponte Rosso, in quelle giornate, nelle ore diurne, verrà istituito un senso unico alternato gestito da movieri della ditta incaricata della manutenzione, la IGT di Mercato Saraceno; nelle ore notturne il senso unico alternato verrà regolamentato attraverso un impianto semaforico.

Dalle 6 del 14 luglio fino alla fine dell’intervento sarà chiuso al transito lo svincolo della circonvallazione per via Renaccio in direzione Modigliana; per i veicoli che marciano da Bologna verso Forlì e diretti sulla strada provinciale modiglianese, si dovrà continuare lungo la circonvallazione fino alla rotatoria di via Forlivese; dopo averla percorsa si dovrà ritornare, sempre sulla circonvallazione, e imboccare lo svincolo di via Batticuccolo proseguendo poi in via Argnani e via Ballardini (come da immagine allegata).

Le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità del cantiere attraverso segnaletica temporanea. In caso di maltempo le date di esecuzione dei lavori potrebbero essere modificate.

Le stesse modifiche alla viabilità si renderanno necessarie quando l’intervento di manutenzione si sposterà sotto l’impalcato per la risistemazione dei giunti del Ponte Rosso. Anche in questo caso verrà dato con largo anticipo l’avviso delle modifiche.