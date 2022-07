Andrea Corsini: 47 milioni di euro per rifare la Classicana e 27 milioni per il ponte sui Fiumi Uniti

La buona notizia arriva dall’Assessore regionale alle infrastrutture, Andrea Corsini, riportata oggi dal quotidiano Corriere Romagna, edizione di Ravenna: sta per aprirsi un cantiere del valore di 47 milioni di euro per la Classicana, che sarà allargata e riqualificata, con partenza dei lavori a settembre. Senza bisogno di appalto, perché l’opera è già inserita nelle nell’accordo quadro Infrastrutture. Ma non è finita qui. Perché ci sarebbero poi 27 milioni per il ponte sui Fiumi Uniti pertinente alla stessa Classicana, che verrà invece finanziato attraverso i fondi stanziati col decreto Ponti. In tutto 74 milioni di euro di cui – come ha spiegato l’assessore regionale e riportato il quotidiano – è stata assicurata la disponibilità durante un vertice al Ministero nei giorni scorsi e che sono il “primo passo per una risistemazione dell’anello di circonvallazione esterna per il traffico pesante ravennate”.

Il tratto di Classicana compreso fra Classe e il porto – di circa 5 chilometri – è il primo stralcio della riqualificazione completa della cosiddetta strada Tosco-Romagnola. L’asse viario verrà allargato fino a raggiungere la qualificazione di categoria C, di 22 metri. «Si tratterà di un intervento molto importante di messa in sicurezza di un’arteria fondamentale – ha commentato Corsini che ha parlato a Porto Fuori –. E anche per molti dei cittadini di questa località si tratterà di un’opera importante. C’è piena consapevolezza del fatto che, a livello di tempistiche, si tratta di un cantiere vicino a quello di via Bonifica. È già attivo un coordinamento fra tecnici comunali, regionali e dei livelli superiori per ridurre al minimo i disagi».

MINGOZZI (TERMINAL CONTAINER): “CLASSICANA, BUONA NOTIZIA PER IL PORTO”

“Le dichiarazioni dell’Assessore regionale alle infrastrutture Andrea Corsini circa l’imminente ampliamento della Classicana, unitamente ai lavori del ponte sui Fiumi Uniti, rappresentano una buona notizia sia per il miglioramento dell’asse di collegamento principale del traffico su gomma diretto al porto, sia come primo stralcio della riqualificazione della Tosco-Romagnola”: lo afferma il presidente di TCR Giannantonio Mingozzi che apprezza “lo stanziamento complessivo di 74 milioni destinato in gran parte a qualificare in categoria C (22 metri la nuova larghezza) l’ultimo tratto di Classicana che divide Classe dal porto, per una lunghezza di 5 km”.

“Rendere più agevole e più sicuro ogni collegamento con il nostro scalo è una garanzia in più che offriamo ai clienti ed alle aziende di trasporto, in un momento nel quale ogni attività terminalistica e rivolta alla logistica, registra apprezzabili risultati ed in una prospettiva di nuovi investimenti che renderanno sempre più apprezzabili e vantaggiose le condizioni di imbarco e sbarco a Ravenna” continua Mingozzi.

“Al buon lavoro dell’assessore Corsini si unisce anche l’auspicio che finalmente qualcosa si muova anche sul fronte della Romea Dir e della statale 16 che collega Ravenna a Mestre e Venezia; si tratta di un appuntamento ormai irrinunciabile – conclude Mingozzi – come sottolinea lo stesso amministratore dell’Emilia-Romagna, capace di cambiare volto al collegamento infrastrutturale verso l’Europa di buona parte dell’economia portuale, dopo oltre vent’anni di inutile attesa e di vane progettazioni”.