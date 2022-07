Assemblea UPI a Ravenna: si discute del rilancio delle Province. Michele de Pascale: fallito il tentativo di metterci in un angolo

Si è svolta ieri al Teatro Alighieri di Ravenna la prima giornata dell’Assemblea dell’UPI, l’Unione delle Province d’Italia. Padrone di casa il Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, nelle vesti di Presidente dell’UPI.

L’Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella recapitato al Presidente de Pascale. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai Presidenti e agli amministratori provinciali per l’impegno profuso nelle diverse realtà territoriali in una fase cruciale per il rilancio del paese” ha scritto il Presidente della Repubblica facendo riferimento alla pandemia, al PNRR e ora alla crisi innescata dall’aggressione della Russia all’Ucraina. “Alle Province, nodo essenziale della rete dei poteri locali della Repubblica – scrive ancora Mattarella – tocca il delicato ruolo di interlocutore tra Regioni e Comuni, nella programmazione territoriale e nella gestione dei servizi. Di fronte alle sfide, risulta essenziale una riflessione e un confronto sull’esperienza di governo maturata a livello locale”. Il riferimento è alla mancata riforma e redistribuzione dei poteri locali dopo la bocciatura del referendum del 2016, con l’istituzione Provincia rimasta in mezzo al guado.

Di questo ha parlato in particolare il Presidente UPI Michele de Pascale sottolineando che c’è stato un tentativo di marginalizzare le Province e di “depauperare il sistema delle autonomie locali”, un tentativo “fallito”, perché al netto dei tanti problemi sul tappeto, “oggi le Province italiane rappresentano un sistema efficace ed efficiente.” Un sistema a cui vanno restituite certezze e funzioni nell’interesse dei territori e dei cittadini.

Del ruolo delle Province ha parlato anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ricordando che alle Province bisogna attribuire più funzioni rispetto a quelle attuali e aggiungendo che, in mancanza di fatti nuovi, la Regione “in autunno farà una legge regionale insieme ad ANCI ed UPI ER proprio per definire ruoli e funzioni degli organi territoriali di programmazione.”

Ieri all’Assemblea UPI hanno preso parte i Ministri Enrico Giovannini e Renato Brunetta. Oggi 14 luglio sono previsti gli interventi del Ministro Patrizio Bianchi e delle Ministre Luciana Lamorgese, Elena Bonucci e Mara Carfagna.

CONFRONTO SALTATO

Nel pomeriggio la due giorni dell’UPI doveva essere chiusa con la presentazione aperta al pubblico del libro “Città, Italia” di Roberto Bernabò, vice Direttore de Il Sole 24 Ore, che ne avrebbe discusso con la Ministra Maria Stella Gelmini, con il Ministro Andrea Orlando e con il Presidente dell’UPI Michele de Pascale. L’iniziativa è stata annullata per l’impossibilità dei due Ministri di essere a Ravenna a seguito della crisi del Governo Draghi che sta maturando in queste ore.